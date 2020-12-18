Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı
18 Aralık 2020 Cuma gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.
18 Aralık Cuma gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.
Son 24 saatte 205 bin 809 test yapılırken, 26 bin 410 yeni vaka, 4 bin 103 de yeni hasta tespit edildi. 18 Aralık 2020 Cuma günü 246 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.
Hafta sonu tedbirleri etkisini gösterdi
17 Aralık 2020 Perşembe gününe göre yeni vaka sayısı bin 105 kişi azalırken, yeni hasta sayısı da 106 kişi azaldı.