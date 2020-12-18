  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

18 Aralık 2020 Cuma gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 20:28:00 - 2020-12-18 20:35:50
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

18 Aralık Cuma gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Son 24 saatte 205 bin 809 test yapılırken, 26 bin 410 yeni vaka, 4 bin 103 de yeni hasta tespit edildi. 18 Aralık 2020 Cuma günü 246 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Hafta sonu tedbirleri etkisini gösterdi

17 Aralık 2020 Perşembe gününe göre yeni vaka sayısı bin 105 kişi azalırken, yeni hasta sayısı da 106 kişi azaldı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’
Dünya

Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Faruk İspir, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin tahminleri hakkında açıkla..
Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü
Gündem

Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü

Eskişehir'de bulunan ocaklardan çıkarılan beyaz altın ya da diğer adıyla lületaşı için Çin dahil olmak üzere birçok ülke sıraya girdi...
Rezil mesajları ifşa olmuştu! AK Partili isim 'Pedofili' dedi, CHP'li başkan istifa etti
Gündem

Rezil mesajları ifşa olmuştu! AK Partili isim 'Pedofili' dedi, CHP'li başkan istifa etti

Bursa'da 17 yaşındaki S.G., CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A'nın cep telefonundan attığı mesajlarla kendisini taciz ettiğini öne sürdü. AK Par..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay