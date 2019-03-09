Bakan Koca: "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği yürürlüğe girdi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının (GETAT) laboratuvar ve klinik çalışmaları yapılarak doğru ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için ’Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliğini hazırladık. Bu yönetmelik bugün resmi gazetede yayımlandı. Bu yönetmelik, GETAT uygulamalarının sağlam kanıtlar üzerinde oturması, bu alanda yapılacak akademik çalışmaların önünün açılması için önemli bir adım olacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT) Tanıtım Toplantısı’nda gazetecilerle bir araya geldi. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bakan Koca, insanlığın başlangıcından bu yana her dönemde imkanlar, birikimler ve deneyimler doğrultusunda bir tıp yaklaşımı ve bir sağlık örgütlenmesi olduğunu anlattı.

1990’lı yıllar sonlarında geleneksel tıp uygulamalarının tüm dünyada yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan Koca, "Çok sayıda gelişmiş ülkede toplumun yüzde 70 ila yüzde 80’inin tamamlayıcı tıbbın bir şekline başvurduğu bilinmektedir. Son on-on beş yıldır da yavaş yavaş geleneksel tıp ile modern tıbbın bir arada kullanılmaya başlandığı entegre tıp uygulamaları öne çıkmaya başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2014-2023 GETAT Stratejisi ve son zamanlarda yapmış olduğu GETAT’la ilgili çalışmalarda Entegratif Tıp bakış açısı veya GETAT’ın modern tıp uygulamalarına entegrasyonu tavsiyeleri ön plana çıkmaktadır. Birlikte kullanımdan maksat, güvenliği ve etkinliği kanıtlanmış uygulamaların bilimin ışığında insanlığın hizmetine sunmaktır" ifadelerini kullandı.

GETAT ile hazırlanan yönetmeliğin resmi gazetede yayınlandığına dikkat çeken Koca, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının laboratuvar ve klinik çalışmaları yapılarak doğru ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için DSÖ ve birçok ülkenin çalışmalarını inceleyerek, ’Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği’ni hazırladık. Bu yönetmelik bugün resmi gazetede yayımlandı. Bu yönetmelik, GETAT uygulamalarının sağlam kanıtlar üzerinde oturması, bu alanda yapılacak akademik çalışmaların önünün açılması için önemli bir adım olacaktır. Belki daha önemlisi, bu yolla geleneksel tedavi alanlarının etkin ve güvenli bir uygulamaya tabi tutulmaları güvence altına alınacaktır" diye konuştu.

Türkiye’de geleneksel tıp uygulamalarında sadece hekimlerin yetkilendirildiğinin altını çizen Koca, "Akupunktur, apiterapi, fitoterapi, kupa terapisi, hirudoterapi (Sülük tedavisi),osteopati, kyropraksi, refleksoloji, ozon terapi, mezoterapi, maggotterapi (Larva tedavisi), müzik terapi, homeopati, hipnoz ve proloterapi olmak üzere 15 başlıkta eğitimler veriliyor. Bugün itibarıyla ülkemizde 56 üniversite hastanemizde öncelikle Ar-Ge ve Eğitim faaliyetleri yapmak üzere GETAT Uygulama Merkezi açılmıştır. 3 bin 350 hekime bu üniversitelerimizde GETAT uygulama sertifikası verilmiştir. Yine ülkemizin dört bir yanında 60 tanesi devlet hastanesi olmak üzere, özel sağlık kuruluşları ile birlikte toplamda 807 GETAT ünitesine açılış izni verilmiştir" şeklinde konuştu.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek GETAT kongresine kronik hastalıklarda GETAT uygulamalarının ele alınacağını kaydeden Koca, kongrede ayrıca apiterapi uygulamalarına da özel yer verileceğini söyledi.

"Ülkemizde yüzlerce tıbbi endemik bitki mevcut"

Apiterapi uygulamalarından da bahseden Bakan Koca, şunları söyledi:

"Apipunktur uygulaması; vücutta belirli noktalara arı iğnesi yerleştirilerek yapılan bir uygulamadır. Arı zehri uygulaması ise vücutta belirli noktalara arı zehri bileşiklerinin tamamı veya bir kısmının lokal olarak uygulanmasıdır. Bu uygulama, özellikle kas-iskelet sistemini etkileyen bazı nörolojik ve romatizmal rahatsızlıklarda yapılmaktadır. Yine yara ve yanık tedavisinde de apiterapi uygulamalarına başvurmak mümkündür. Bu uygulama alerjik reaksiyon riski nedeniyle çok dikkatli ve yalnızca hekim tavsiyesiyle kullanılabilecek bir uygulamadır. Ülkemiz, arıcılık ve bal üretiminde dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye müthiş zengin bir floraya sahip. Ülkemizde yüzlerce tıbbi endemik bitki mevcut. Dolayısıyla bu floranın balı da apiterapi için son derece önemlidir. Sağlık Bakanlığımız apiterapiyi de kapsayan bir yönetmelik yayımladı. Bugün örneğine az rastlanır bir şekilde üniversite bünyesinde apiterapi uygulama merkezlerimiz var. Bunlara dünya çapında olumlu geri dönüşler geliyor. Uluslararası Apiterapi Federasyonu’nun yeni başkanı da ülkemizden seçildi. 2020’de Dünya Apiterapi Kongresi’ne Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istiyoruz. Özellikle gelecek yıl birleştirerek konu başlığı olarak da apiterapiyi öne çıkarmak istiyoruz."

Bakan Koca, kontrolsüz, ehil olmayan, tıp eğitimi almamış ellerle yapılan geleneksel tıp uygulamalarının ortadan kaldırmayı amaçladıklarını da belirterek, "Bu anlamda geleneksel tıp uygulaması adı altında merdiven altı uygulama yapan kişilere yönelik cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Son 1 yıl içerisinde 19 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, bunlarla ilgili süreç devam etmektedir" dedi.