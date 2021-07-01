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Gündem Bakan Koca duyurmuştu! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem
Gündem

Bakan Koca duyurmuştu! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem

Pandemi ile mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklık sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik üçüncü doz aşılama başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 11:31:00 -
Bakan Koca duyurmuştu! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, 50 yaş üzeri vatandaşların ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı randevularını alabileceklerini duyurdu. Bu kapsamda Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzeri vatandaşlar üçüncü doz aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üçüncü doz aşısını olan İlke Karaçam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından hemen randevusunu alıp üçüncü doz aşısını olduğunu belirterek daha güvende olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarından Sevgi Özyüksel ise “Üçüncü doz aşıyı bekliyorduk. Çünkü artık yaz geldi ve yorulduk. Üçüncü doz aşıyla kendimi daha güvende hissediyorum” dedi.

Herkesi aşı olmaya davet eden sağlık çalışanı Esra Kaplan da üçüncü doz aşıyla kendini daha güvende hissettiğini kaydetti.

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