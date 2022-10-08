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Aktüel Bakan Koca duyurdu: Sabaha kalmadan...
Aktüel

Bakan Koca duyurdu: Sabaha kalmadan...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu belirterek, 'İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 02:12:00 -
Bakan Koca duyurdu: Sabaha kalmadan...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu belirterek, 'İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin.' dedi.

Koca, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Bakan Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İntörn Doktorlar ile Diş Hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin."

 

 

 

 

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