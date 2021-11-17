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Gündem Bakan Koca duyurdu! O il mavi kategoriye geçti
Gündem

Bakan Koca duyurdu! O il mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sivas, ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 23:50:00 - 2021-11-17 23:52:30
Bakan Koca duyurdu! O il mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sivas'ın, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli." ifadesini kullandı.

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