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Sağlık Bakan Koca duyurdu! 90 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanmaya başlandı
Sağlık

Bakan Koca duyurdu! 90 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı duyurunun ardından bugün 90 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinde aşılanmaya başlandığını açıkladı. Bu doğrultuda İlk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven evinde aşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:35:00 - 2021-01-19 16:55:57
Bakan Koca duyurdu! 90 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı. İlk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven evinde aşılandı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın huzurevleri, engelli ve bakımevleriyle birlikte 90 yaş üzeri yurttaşların da aşılanacağı yönündeki açıklamasının ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

İlk aşılanan 95 yaşındaki Rabia Yurtseven oldu

Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven‘i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz’a aşıları yine evlerinde uygulandı. Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden yurttaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Bu yaş grubuna aşılar sağlık ekiplerince evlerinde yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekip, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor.

Türkiye genelinde 90 yaş ve üzeri 198 bin kişi aşılanacak

90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Covid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor.

Ülke genelinde bu yaş grubuna aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek.

 

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