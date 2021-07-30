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Bakan Koca dün yapılan aşı miktarını açıkladı
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Sağlık Bakan Koca dün yapılan aşı miktarını açıkladı
Sağlık

Bakan Koca dün yapılan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'dün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandı' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 03:41:00 -
Bakan Koca dün yapılan aşı miktarını açıkladı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün(dün) 1 milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. Yarın sabah yeni randevularla bu sayıyı aşalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamanın devamında 1 milyonuncu doz aşının Artvin'de bulunan Yusufeli Devlet Hastanesi'nde uygulandığını açıkladı. Koca, yaptığı açıklamada "Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı. Aşı yaptıran: Kadir Emir, 35 yaşında. Aşıyı yapan Hemşire: Servet Şahin. Aşıdan sorumlu hekim: Feyza Yegin. Aşının uygulanma zamanı: 15.50. Yer: Yusufeli Devlet Hastanesi" ifadelerini kaydetti.

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