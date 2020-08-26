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Aktüel Bakan Koca: "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1313 yeni hastamız var."
Aktüel

Bakan Koca: "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1313 yeni hastamız var."

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:12:17 -
Bakan Koca: "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1313 yeni hastamız var."
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