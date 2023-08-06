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Ekonomi Bakan Koca bu kez yeni rakam verdi: 1 milyon 123 bin depremzedeye büyük sağlık hizmeti verildi dedi
Ekonomi

Bakan Koca bu kez yeni rakam verdi: 1 milyon 123 bin depremzedeye büyük sağlık hizmeti verildi dedi

Yeniakit Publisher
2023-08-06 22:55:00 - 2023-08-06 22:56:42
Bakan Koca bu kez yeni rakam verdi: 1 milyon 123 bin depremzedeye büyük sağlık hizmeti verildi dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden 6 ay geçtiğini belirterek '1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. diyerek duyurdu

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Depremin üzerinden 6 ay geçti. 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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