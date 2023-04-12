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Yaşam Bakan Koca: Bir isteğin var mı? Kahreden cevap
Yaşam

Bakan Koca: Bir isteğin var mı? Kahreden cevap

Yeniakit Publisher
2023-04-12 21:17:00 -

Hatay'da depremzedelerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Bizden isteğin var mı' dediği kız çocuğunun 'Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum' cevabı gözyaşlarına boğdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

"Benim babam yok"

Ziyaret esnasında Bakan Koca'nın "Bizden bir isteğin var mı?" sorusuna yanıt veren kız çocuğu "Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Telefon numarısını aldı

Bakan Koca "Ağlama" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı kız çocuğuyla yakından ilgilendi. Cep telefonunu alarak "Bizle irtibatta ol, ben takip edeceğim" dedi. Yaşanan duygu dolu anlar ise kameraya yansıdı.

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