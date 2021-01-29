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Sağlık Bakan Koca: Aşıların ikinci bölümü bu sabah Türkiye'de olacak
Sağlık

Bakan Koca: Aşıların ikinci bölümü bu sabah Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek.' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 00:25:00 - 2021-01-29 00:27:57
Bakan Koca: Aşıların ikinci bölümü bu sabah Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek.' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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