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Aktüel Bakan Koca: "Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak"
Aktüel

Bakan Koca: "Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak"

"Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 00:13:23 -
Bakan Koca: "Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.

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