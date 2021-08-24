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Sağlık Bakan Koca açıkladı: Türkiye dünyada 7.sırada
Sağlık

Bakan Koca açıkladı: Türkiye dünyada 7.sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin uygulanan koronavirüs aşısı dozu miktarında dünyada 7'nci sırada olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 22:55:00 -
Bakan Koca açıkladı: Türkiye dünyada 7.sırada

Bakan Koca, Twitter hesabından, bugüne kadar yapılan Kovid-19 aşı dozlarına ilişkin dünya sıralamasını paylaştı. Koca, "Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6'ncı sırada. İlk sıradaki ülke, 1 milyar 400 milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. Hadi ama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ccc

https://m.yeniakit.com.tr/haber/3-dozu-olan-belediye-baskanindan-kotu-haber-aciklama-geldi-1568052.html
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