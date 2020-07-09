Bakan Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması yaşanacak mı sorusuna, "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız" şeklinde cevap verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? sorusunu cevapladı.
Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması yaşanacak mı sorusuna, "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız" cevabını verdi.