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Siyaset Bakan Koca açıkladı! Kanun değişiyor
Siyaset

Bakan Koca açıkladı! Kanun değişiyor

Yeniakit Publisher
2023-07-14 18:51:00 -
Bakan Koca açıkladı! Kanun değişiyor

Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapmayı Amaçlayan Kanun hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aile Sağlığı Merkezleri'nin giderlerini Bakanlık karşılayacak" açıklamasında bulundu.

Sağlık sektöründeki son yıllarda başarılı ilerleme devam ederken sektör çalışanlarının özlük hakları ve hizmetin daha ulaşılabilir olması için yeni adımlar atılıyor.

Bu kapsamda Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapmayı Amaçlayan Kanun Teklifi, TBMM'de komisyon aşamasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Koca, açıklamasını Twitter adresi üzerinden yayınladı.

Bakan Koca, kanun teklifi çerçevesinde gerekli durumlarda Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanabileceğini kaydederek, “Gerekli durumlarda, yapımı da dâhil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi yerine, sözleşmeli çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin uygulanmasını amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Koca, Aile Hekimliği Kanunu değişikliğiyle, Aile Diş Hekimliği hizmetleri ve Yaş Sağlığı hizmetlerini organize etmeyi, diş hekimleriyle ilgili personele sözleşme yapılabilmesinin de önünün açıldığını kaydetti.

Bakan Koca, Yandal Sınavını kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğünü aktararak, şöyle devam etti:
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Devlet hizmeti yükümlüsü uzman tabiplerin beklemeksizin Yandal Uzmanlık Sınavına girebilmeleri ve kazanmaları halinde zorunlu hizmet süresinin yarısından muaf olmalarını sağlayan değişiklik 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapıldı. Yeni düzenlemeyle, Yandal Sınavını kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğü anlamına geliyor. Değişiklik hayırlı olsun.”

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