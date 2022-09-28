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Sağlık Bakan Koca açıkladı: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti
Sağlık

Bakan Koca açıkladı: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 02:24:00 -
Bakan Koca açıkladı: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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