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Gündem Bakan Koca acı haberi verdi
Gündem

Bakan Koca acı haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18. Dönem Malatya Milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu'nun vefat haberini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 02:57:00 -
Bakan Koca acı haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18. Dönem Malatya Milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu'nun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bakan Koca, Çaparoğlu'na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Milletin iradesi yönünde örnek çaba göstermiş, Türkiye’nin yönetim ihtiyaçları konusunda da vizyon sahibi bir siyasetçiydi. Mekânı cennet olsun." dedi.

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