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Sağlık Bakan Koca: 90 saniyede vakaya çıkış yapılıyor
Sağlık

Bakan Koca: 90 saniyede vakaya çıkış yapılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ile çağrıların 5 saniye içinde kabul edildiğini ve ekiplerin 90 saniyede vakaya çıkış yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 21:26:00 -
Bakan Koca: 90 saniyede vakaya çıkış yapılıyor

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çağrı Merkezimizden EVS'ye düşen vakaları tabletimizden 5 saniye içinde kabul ediyoruz. Ekibimizle 90 saniyede vakaya çıkış yapıyoruz. Trafik verisi tabletimize en hızlı güzergah olarak yansıyor.’ Eskişehir’de görevli arkadaşımız EVS’yi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı görüntüde, Eskişehir'de görevli bir sağlık personeli sistemi açıkladı.

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