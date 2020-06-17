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Aktüel

Bakan Koca: “Sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Normalleşme döneminde özellikle pikten sonra bir plato çizdiği ve daha sonra aşağı düştüğünü gördük. Dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu

Bakan Koca: “Sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 20:10:20 -
Bakan Koca: “Sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Normalleşme döneminde özellikle pikten sonra bir plato çizdiği ve daha sonra aşağı düştüğünü gördük. Dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu

Bakan Koca: “Sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Normalleşme döneminde özellikle pikten sonra bir plato çizdiği ve daha sonra aşağı düştüğünü gördük. Dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalar tamamen bizim tedbirlere uyumla doğru orantılı, beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim.”

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