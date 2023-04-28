  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Kirişci açıkladı! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
Ekonomi

Bakan Kirişci açıkladı! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-28 13:23:00 - 2023-04-28 13:23:58
Bakan Kirişci açıkladı! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5,5 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, twitter hesabından 5,5 milyar TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Kirişci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“5,5 milyar TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece 2023 yılında tarımsal destekleme bütçemiz 57,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bugün ödeyeceğimiz 5,5 milyar TL destekleme ödemesiyle birlikte 2023 yılı desteklemelerimizin yüzde 56’lık kısmını oluşturan 32,4 milyar TL’yi çiftçilerimizin hesaplarına aktarmış oluyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23