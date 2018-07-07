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Bakan Kaya'dan nafakazedeleri heyecanlandıran açıklama!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yeni nafaka düzenlemesinin yolda olduğunun sinyallerini veren açıklamalar yaptı. Bakan Kaya, ‘Kadınların ve erkeklerin mağdur olmayacağı bir sistemi inşallah getiriyoruz’ dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:52
Bakan Kaya'dan nafakazedeleri heyecanlandıran açıklama!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kaya, toplumda boşanan kadınların en büyük mağduriyetlerinden birini oluşturan nafaka konusunun önümüzdeki dönemde çözülmüş olacağını söyledi. Bu konuda yeni bir çalışmalarının bulunduğunu açıklayan Kaya, "Kadınların ve erkeklerin mağdur olmayacağı bir sistemi inşallah getiriyoruz. Devlet ihtiyaç sahibi kadınlara destek olacak. Asla ve asla hiçbir kadınımızı mağdur etmeyeceğimiz bir uygulamayı hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahibi olan kadınlara desteği devletin vereceği bir çalışmayı Adalet Bakanlığımız ile birlikte yapacağız. Önümüzdeki dönem çözüm üretilecek çok da önemli konulardan birisi" dedi.

Son dönemde artan çocuklara yönelik cinsel istismar olayları ile ilgili de konuşan Bakan Kaya şunları söyledi:

Burada en önemli öncelikle çocuklarımız korumak. Toplumsal olarak bilinçlendirmeyi farkındalığı arttıracağız. Çocukların ihmal ve istismardan korunması ile ilgili bir komisyon kurduk kanuni olarak düzenlemelerle ilgili ve koruyucu eylem planları ile ilgili sonuçlar çıktı bu komisyondan.

Çocukla ilgili hizmet veren tüm çalışanların da kontrolden geçirilmesi gerekiyor.

Bu konu da özellikle aileler ve çocukların bilinçlendirilmesi önemli. Çocuklara özel bölgeleri ile ilgili eğitimler veriyoruz. 2 yaştan itibaren her çocuk bu eğitimden geçirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri şart. Yüzde 100 her öğretmenin de bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Öncelikle koruyacağız. Bir çocuk eğer istismara uğradıysa asla üstünün örtünmesine kimse müsaade etmeyecek. Ailelerin bu konuda bilinçli olup hiç bir şeyden çekinmeden şikayette bulunması lazım İhmal ve istismarın üstünü kimsenin örtmesine izin vermeyeceğiz.

Bu kişiler en ağır cezaları almalı. Bu konuların ancak cezalar üzerinden konuşulmasının koruyucu ve farkındalık arttıracak çalışmaları gölgelediğini düşünüyorum. Zaten ceza olarak gereken yapılır yasal düzenlemeler şu anda hazırlanıyor ancak öncelikli olarak çocuklarımızı korumalıyız.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:52
  1. Fatma Betül Sayan Kaya
  2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
  3. süresiz nafaka
  4. yeni nafaka düzenlemesi

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