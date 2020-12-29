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Spor Bakan Kasapoğlu'nun tenis kortu sözü Viranşehir köylülerini sevindirdi
Spor

Bakan Kasapoğlu'nun tenis kortu sözü Viranşehir köylülerini sevindirdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahada tenis oynayan Sarıbal köylüleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tesis sözüyle adeta bayram havası yaşamaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:10:04 -
Bakan Kasapoğlu'nun tenis kortu sözü Viranşehir köylülerini sevindirdi

ŞANLIURFA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere tesis sözü vermesi, yöre halkı tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

Anadolu Ajansı tarafından haberi yapılan Sarıbal köylülerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu'nun, "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz." ifadeleri köyde memnuniyet oluşturdu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de bugün köylüleri ziyaret ederek onlara Bakan Kasapoğlu'nun selamlarını iletti.

Salgın sürecinde Sarıbal köyünün sporla gündeme gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Ekinci, "Dün akşam Gençlik ve Spor Bakanımız'la da telefonla görüştük, kendisi de yöresel kıyafetle tenis oynanması görüntüsünden memnuniyetini dile getirdi. İnşallah en kısa sürede Sarıbal köyümüze modern, çok amaçlı tesis inşa edeceğiz ve Bakanımızın katılımıyla da güzel bir turnuva düzenleyeceğiz. Ben hocamıza böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ekinci, yöresel kıyafetli köylülerle kendisinin de raket salladığını, daha önce tenis eğitimi almasına rağmen köylüler karşısında çok zorlandığını ifade etti.


- Nebati: "Hakkikaten çok güzel bir iş yaptınız"


Başkan Ekinci, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi doğumlu olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'yi de telefonla arayarak köylülerle görüştürdü.

Nebati, tenis oynayan hemşehrilerini gördüğünde çok mutlu olduğunu belirterek, bunun mimarı olan beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun verdiği tesis sözünün çok anlamlı olduğunu aktaran Nebati, "Hakikaten çok güzel bir iş yaptınız, bundan sonra hem diğer köylerde hem de Güneydoğu'da çok farklı, güzel işlerin de yapılabileceğini göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil etmiş oldunuz. Hepinizi canıgönülden tebrik ediyoruz. İnşallah oraya geleceğim, orada arkadaşlarla maç yapacağız." ifadelerini kullandı.


- Köy yeri bayram havası gibi oldu


Köylüleri tenisle tanıştıran beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, Bakan Kasapoğlu'nun dün akşam sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından köy yerinde adeta bayram havasının oluştuğunu anlattı.

Bölgenin bir tesise kavuşacak olmasının kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Avcıbaşı, "Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, tweet atmasından sonra bütün köy halkı bir bayram havası yaşadı. Bu tesisin yapılmasıyla birlikte, çevre köylerle mini turnuvalar yapacağız, tenis sporu adına güzel bir gelişme olacak. Bölge halkı çok mutlu ve sevinçli, köyde boş vakitlerini sporla değerlendirecekler." diye konuştu.

Köylülerden 11 yaşındaki Nihal Avcıbaşı, tenisi çok sevdiğini anlatarak, "Bakan amca bize bir tenis sahası yapacak, bunun için ona çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sahamız çok güzel olur, orada güzel güzel oynarız." ifadelerini kullandı.

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