Bakan Kasapoğlu'ndan Zeytinburnu Belediyespor'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'ni birincilikle tamamlayan Zeytinburnu Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde üstün bir mücadele örneği göstererek şampiyonluğa ulaşan Zeytinburnu Belediye Spor Kulübü'nü tüm kalbimle kutlarım. Şampiyonluğa emeği geçen başta oyuncular olmak üzere teknik ve idari kadroyu gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tam. Ayrıca, sezon boyunca mücadele eden ve biz sporseverlere güzel bir lig izleme imkanı veren bütün kulüplerimizi de en kalbi duygularımla selamlıyorum."