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Bakan Kasapoğlu'ndan Yağız Kaan Erdoğmuş'a tebrik

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:11
Bakan Kasapoğlu'ndan Yağız Kaan Erdoğmuş'a tebrik


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 8 yaş genel kategorisinde altın madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş genel kategorisinde altın madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş, bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Sporcumuzun kariyerinin henüz başında böylesine değerli bir başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Erdoğmuş'a katılacağı diğer uluslararası organizasyonlarda başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:11
  1. 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası
  2. altın madalya
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. tebrik mesajı
  5. Yağız Kaan Erdoğmuş

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