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Gündem Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye telefon
Gündem

Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye telefon

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, silahlı saldırıya ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 19:47:00 -
Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye telefon

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, olay üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Kasapoğlu, saldırıyı kınarken, sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

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