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Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-07-29 09:52:07 -
Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'a tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da oynanan 2019-2020 sezonu TFF 2. Lig grup play-off finallerinin ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Stadı'nda oynanan TFF 2. Lig play-off müsabakalarının ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Tuzlaspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum."

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