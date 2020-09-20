Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 tekvandocu için taziye mesajı yayımladı.
Kazada yaralanan sporculara da acil şifalar dileyen Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç tekvandocumuz Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum sporcularımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim. Kazada yaralanan sporcularımızın da tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum."