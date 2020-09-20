  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:52:54 -
Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandocular için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 tekvandocu için taziye mesajı yayımladı.

Kazada yaralanan sporculara da acil şifalar dileyen Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç tekvandocumuz Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum sporcularımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim. Kazada yaralanan sporcularımızın da tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polonya dünyaya duyurdu: Türkiye'ye asker göndereceğiz
Dünya

Polonya dünyaya duyurdu: Türkiye'ye asker göndereceğiz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'nin NATO müttefiklerine yaptığı çağrıya olumlu yanıt verdiklerini söyledi.
Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’
Dünya

Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’

Rusya basınında çıkan analiz haberde bomba ifadeler yer aldı. Haberde, “Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesi, bölgede büyük bir savaşın yaklaşt..
Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç bilinmeyen yönleri canlı yayında konuşuldu
Gündem

Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç bilinmeyen yönleri canlı yayında konuşuldu

Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç konuşulmayan ve bilinmeyen yönleri ‘Ülke Gündemi’ programında masaya yatırıldı. Avukat S..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı