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Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan Sergen Yalçın'a "geçmiş olsun" telefonu
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan Sergen Yalçın'a "geçmiş olsun" telefonu

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:55:37 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Sergen Yalçın'a "geçmiş olsun" telefonu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen rutin taramada Kovid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçın ile telefonda görüştü.

Sergen Yalçın'dan sağlık durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu'nun, kendisine en kısa zamanda siyah-beyazlı takımın başına dönmesi temennisinde bulunduğu ifade edildi.


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