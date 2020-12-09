Bakan Kasapoğlu'ndan PSG-Medipol Başakşehir maçındaki ırkçı söyleme tepki: Hiçbir şekliyle kabul edilemez

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya yönelik ırkçı söylemine ve Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçından çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Karşılaşma sırasında Coltescu'nun ırkçı söyleminin kabul edilemez olduğunu belirten Kasapoğlu, "Hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu akşam sporu birleştiren ve bir araya getiren kardeşlik ve barış ruhuna aykırı, ayıran ve yabancılaştıran bir durumdan şikayet ediyoruz. Sporda ırk, dil, din, farklılık hiçbir şey ifade etmiyor.

Sahadan ayrılan turuncu-lacivertli oyuncuları tebrik eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu akşam meydana gelen olaya hiçbir şekilde tahammül edilemez. Takımımız ve oyuncularımızla birlikteyiz. Bu noktada UEFA'nın alacağı tavır bizim için önemli. UEFA'nın takınacağı tavrın hem bu gece hem de bundan sonraki süreç için sporun ruhuna ve özüne yönelimi teşvik etmesi gerekiyor. Oyuncularımızın aldığı tavrı da çok önemsiyorum. Hem takımımızı hem de kulübümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spor dostluk ruhunun ön plana çıkması gereken bir ortamda ırkçılığın üzücü ve onaylanmayan bir durum olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Tüm sporseverlerde bir birlik ve beraberlik ortamı görüyorum. PSG'nin sosyal medyada aldığı tavır sevindiricidir. Spor camiasının kenetlenmesi lazım. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelenin kazanması gerek." şeklinde görüş belirtti.