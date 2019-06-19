Bakan Kasapoğlu’ndan Özkan Baltacı’ya kutlama Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’da düzenlenen Süper Lig Yarışmalarında çekiç atmada 77.54’lük derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda mücadele etmeye hak kazanan Özkan Baltacı’yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota alan Özkan Baltacı için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Bursa’da düzenlenen Süper Lig Yarışmalarında çekiç atmada 77.54’lük derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Özkan Baltacı’yı kutluyorum. Bizleri gururlandıran Özkan Baltacı’ya 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”

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