  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bakan Kasapoğlu’ndan Muslera’ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:45:04 -
Bakan Kasapoğlu’ndan Muslera’ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kadapoğlu, ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera’yı ziyaret etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve salı günü ameliyat edilen Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’yı hastanede ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "En kısa zamanda, sahalara daha sağlıklı bir şekilde döneceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun Muslera" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı