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Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera'ya "geçmiş olsun" telefonu

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:45:28 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera'ya "geçmiş olsun" telefonu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera’yı arayarak ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizesporla yaptığı maçta, tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen Uruguaylı kaleci Muslera ile telefonda görüştü.

Muslera’dan sağlık durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu'nun, sakatlanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca Bakan Kasapoğlu'nun, Muslera'nın 34'üncü doğum gününü kutladığı da iletildi.

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