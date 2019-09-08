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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

08 Eylül 2019 Pazar 20:14
Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda, kazandığı 12 madalya ile erkekler, kadınlar ve genel klasmanda Avrupa ikincisi olan milli tekvandocuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocular için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamlayarak erkekler, kadınlar ve genel klasmanda Avrupa ikincisi olan milli tekvandocularımızı kutluyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Genç sporcularımızın kazandığı her başarı bizler için çok kıymetli. Genç sporcularımızın bu önemli başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:14
  1. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası
  2. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. tekvando

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