Bakan Kasapoğlu’ndan milli atletlere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç’te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nı 2 altın ve 3 gümüş olmak üzere 5 madalya ile tamamlayan milli atletleri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç’in Gavle kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda 2’si altın, 3’ü gümüş olmak üzere 5 madalya kazanan milli atletler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“İsveç’in Gavle kentinde yapılan Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar 20 kilometre yürüyüşte 1.34.47’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olan Ayşe Tekdal ile erkekler üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle hem altın madalya kazanan hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota almayı başaran Necati Er’i kutluyorum. Necati Er’e 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarılar diliyorum. Aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve erkekler 20 kilometre yürüyüşte Salih Korkmaz’ı da tebrik ediyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”