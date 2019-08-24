Bakan Kasapoğlu’ndan Milli Atlet Salih Korkmaz’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası’nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Milli Atlet Salih Korkmaz’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Belarus’ta düzenlenen Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası’nda 20 kilometre yürüyüşte 1.20.34’lük derecesiyle Tokyo 2020 vizesi alan Milli atletimiz Salih Korkmaz’ı yürekten kutluyorum. Şampiyonada kendisine ait büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorlarını da geliştirmeyi başaran Milli sporcumuzun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Tokyo 2020 sürecinde kota alma müsabakalarında mücadele eden bütün sporcularımıza başarılar diliyorum.”