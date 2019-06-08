Bakan Kasapoğlu'ndan Meryem Bekmez'e tebrik mesajı



İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya’da düzenlenen 33. Gran Premio Yürüyüş Yarışması'nda 1.29.36'lık derecesi ile olimpiyat barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma hakkı elde eden milli sporcu Meryem Bekmez'i kutladı. Kasapoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Olimpik havuz sporcumuz Meryem Bekmez'in, İspanya'nın La Coruna kentinde düzenlenen 33. Gran Premio Yürüyüş Yarışmasında 1.29.36'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı etmesi bizleri gururlandırdı. Bu başarısından dolayı Meryem Bekmez'i kutluyor, başarısında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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