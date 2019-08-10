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Bakan Kasapoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Kurban Bayramı, sosyal yardımlaşma ile dayanışma duygusunun, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama ruhunun güçlendiği bir bayramdır"- "Ülkemizde muhacir olarak bulunan kardeşlerimizin bayramını tebrik etmeyi, kapılarını çalmayı, yetim ve öksüzlerini sevindirmeyi unutmayalım"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:35
Bakan Kasapoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kurban Bayramı, sosyal yardımlaşma ile dayanışma duygusunun, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama ruhunun güçlendiği bir bayramdır." dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Bakan Kasapoğlu, "Cenab-ı Allah'a yaklaşmanın ve rahmetinden nasiplenmenin mübarek fırsatlarından biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bayramların, birlik ve beraberliğin pekiştiği, dargınların barıştığı, kavuşmanın, hasretleri dindirmenin daha da anlam kazandığı, manevi sorumlulukların da ön plana çıktığı özel günler olduğunu aktaran Kasapoğlu, "İnancımız bize kardeşliği, merhameti, iyiliği ve paylaşmayı öğütler. Bu nedenle millet olarak hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı, sosyal yardımlaşma ile dayanışma duygusunun, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama ruhunun güçlendiği bir bayramdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizi bir araya getiren bu ruh, milletimize pranga vurmak isteyenlere, ülkemizin istikbalini karartmaya kalkanlara karşı tek ve yegane zırhımızdır." açıklamasını yapan Bakan Kasapoğlu, şu görüşlerini aktardı:

"İnanıyorum ki milletimiz, milli değerlerine sahip çıkarak ve bağımsızlığından asla taviz vermeyerek, ebediyete kadar bayramlarını karşılamaya devam edecektir. Bu yolda Türkiye'nin teminatı, cesur, çalışkan, demokrasiye ve hukuka sonuna kadar bağlı olan gençliğidir. Özellikle ülkemizde muhacir olarak bulunan kardeşlerimizin bayramını tebrik etmeyi, kapılarını çalmayı, yetim ve öksüzlerini sevindirmeyi unutmayalım. Ben bu vesileyle vatanımızın her bir köşesindeki gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı bütün içtenliğimle tebrik ediyor, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizi de tebrik ediyor, ibadetlerinin hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum."


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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:35
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Kurban Bayramı
  3. mesaj

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