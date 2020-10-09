Bakan Kasapoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap:

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde spor tesisleri temel atma törenine katıldı.



Türkiye'nin gerek coğrafi konumu gerek tarihsel geçmişi itibarıyla her zaman çok önemli mücadelelerin içerisinde yer almış bir ülke olduğunu belirten Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle son 18 yılda dış politikadan sağlığa kadar her alandaki gücümüz, iddiamız ortada." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar ve Kuveyt seyahatlerinde eşlik ettiğini dile getiren Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dün açıkçası o seyahatler üzerinden ortaya konulmaya çalışılan algı, birilerinin halen Sayın Cumhurbaşkanımızın o dünya literatürüne giren dik duruşunu, şahsiyetli duruşunu anlamadığı gibi onun tevazusunu, vakur duruşunu, şefkatini, merhametini de anlamadığını gösteriyor. Ama biz biliyoruz ki bu aziz ve asil millet, bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu gibi onun arkasında dik durdu ve dik durmaya devam edecek. Biz buna inanıyoruz."