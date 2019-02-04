Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul'da çeşitli ziyaretler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nın son gün müsabakalarını takip edep Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sonrasında Siyavuşpaşa Spor Kompleksi ve Yenibosna Stadı'nı ziyaret etti.

Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, Tekvando Analig seçmelerine katılan genç sporcularla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bu salonu dolduran gençlere ve siz kıymetli ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu salonlar gençlerimiz için, bu salonlar gençlerle güzel, salonlarımızı sizler dolduracaksınız. Biz yenilerini yapacağız, daha iyilerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sporcular ve aileleriyle tek tek fotoğraf çektiren Bakan Mehmet Kasapoğlu, seçmelere katılan tekvandoculara başarılar dileyerek salondan ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu, Yenibosna Stadı'nı ziyaretinde ise karate salonundaki sporcularla bir araya geldi. Gençlerin antrenmanlarını izleyen Bakan Kasapoğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bahçelievler'de yapımı devam eden spor kompleksini de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve spor kompleksinin bir an önce açılması talimatını verdi.

Bakan Kasapoğlu, 850 sporcunun katıldığı Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nı da izledi. 4x400 bayrak yarışının startını veren Bakan Kasapoğlu, aralarında gençler 100 metre dünya şampiyonu Mizgin Ay'ın da bulunduğu sporcularla sohbet etti.



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