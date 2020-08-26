  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması:
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması:

"Türkiye uluslararası organizasyonlar için talep eden değil talep edilen ülke konumundadır. Bunda da en büyük minnetimiz ve şükranımız sayın Cumhurbaşkanımıza. İnşallah bundan sonraki süreci gerek Formula 1 ile gerek diğer organizasyonlarla ilgili en güzel şekliyle gerçekleştireceğiz" - "İstanbul, Formula 1'i bugüne kadar diğer organizasyonlara, diğer otomobil yarışlarına ev sahipliği yaptığı gibi en güzel şekilde gerçekleştirecektir"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:18:39 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması:

ERZİNCAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlar için talep eden değil talep edilen ülke olduğunu belirterek, "İstanbul, Formula 1'i bugüne kadar diğer organizasyonlara, diğer otomobil yarışlarına ev sahipliği yaptığı gibi en güzel şekilde gerçekleştirecektir." dedi.

Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Erzincan'daki havalimanında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve kurum yetkililerince karşılandı.

Beraberindekilerle Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ne giden Kasapoğlu, burada gazetecilere, Erzincan'da olmaktan ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Erzincan'ın Türkiye için öneminin ve taşıdığı potansiyelin değerli olduğunu bildirerek, "Ergan Dağı kış sporları açısından pek çok önemli özelliği ve güzelliği barındıran bir imkan. Bakanlık olarak bunu 'nasıl bir fırsata çeviririz' bunun çalışması içerisindeyiz. Buradaki kayak pistleri ve sonrasındaki imkanları değerlendiriyoruz. Gerek kamp olanakları, gerek irtifa kampıyla ilgili çalışmalarla inşallah burayı spor turizminde, özellikle kış sporları alanında önemli bir destinasyon haline getireceğiz. Bununla ilgili bugün startı veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 18 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydettiğini anlatan Kasapoğlu, bunlardan birinin spor, spordaki tesisleşme ve altyapı olduğunu anımsattı.

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında mükemmel tesisler bulunduğunu ifade ederek, ülkenin her alanda hem ulusal hem de uluslararası organizasyonları gerçekleştirebildiğini vurguladı.

Türkiye'nin bu tür organizasyonları pek çok gelişmiş ülkeden çok daha kaliteli şekilde ve Türk insanının misafirperverliği ile gerçekleştirebildiğini anlatan Kasapoğlu, "Türkiye uluslararası organizasyonlar için talep eden değil talep edilen ülke konumundadır. Bunda da en büyük minnetimiz ve şükranımız sayın Cumhurbaşkanımıza. İnşallah bundan sonraki süreci gerek Formula 1 ile gerek diğer organizasyonlarla ilgili en güzel şekliyle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

İstanbul'un önemine de dikkati çeken Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul, sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından itibaren alın teri döktüğü, semt semt, mahalle mahalle yatırım yaptığı ve bunları da şu anda hızlı şekilde devam ettirdiğimiz güzide ve önemli bir ilimiz, dünyanın başkenti. O yüzden İstanbul, Formula 1'i bugüne kadar diğer organizasyonlara, diğer otomobil yarışlarına ev sahipliği yaptığı gibi en güzel şekilde gerçekleştirecektir. Bu yıl pandemi dolayısıyla bazı organizasyonlar gecikti ve ertelendi ama önümüzdeki süreçte de hem organizasyonlarla olan iddiamızı hem spordaki iddiamızı her alanda, branşlarda şampiyonlar yetiştirerek şanlı bayrağımızı dalgalandırarak zirveye olan yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."

Kasapoğlu, bir gazetecinin pandemi süreci ve bazı takımların oyuncularında Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının liglerin başlamasına etkisine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuları Futbol Federasyonumuz çok güzel şekilde koordine ediyor. Örneğin geçtiğimiz sezonun planlanması ve sonraki maçların organizasyonu hakikaten gerek ilgili birimlerin eş güdümüyle istişare mekanizmasıyla yürüdüğü gibi bundan sonraki süreçte de bu önemli konular yürütülecektir. Şunu temenni ediyoruz ki bu pandemi salgın sürecini inşallah insanlık olarak en kısa ve hızlı şekilde atlatırız. Bunun için de her birimizin tedbirlere azami riayeti söz konusu ve inşallah sporla, seyirciyle o heyecanı yakalamak nasip olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gündem

İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

Yalan haber merkezi FOX TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ın istifasının ardından çok sayıda iddia gündeme getirildi. Kulisler dillend..
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Haddini aşan bir açıklama
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Haddini aşan bir açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı