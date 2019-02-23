Bakan Kasapoğlu’ndan esnaf ziyareti Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sungurlu’da esnafı ziyaret etti.

Esnafa hayırlı işler dileyen Bakan Kasapoğlu, onlardan AK Parti Sungurlu Belediye Başkan Adayı İlyas Özkan’a destek istedi. Bakan Kasapoğlu’na AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İlçe Başkanı Metin Özsarı, Sungurlu Belediye Başkan Adayı İlyas Özkan ve partililer eşlik etti.

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