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Gündem Bakan Kasapoğlu'ndan Ali Öcal için taziye mesajı
Gündem

Bakan Kasapoğlu'ndan Ali Öcal için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara spor medyasının sevilen ismi Ali Öcal için yayımladığı taziye mesajında, "Ali ağabeyimiz, yüzünden eksik etmediği tebessümü ile hatıralarımızda sonsuza dek yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 23:38:00 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Ali Öcal için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Ankara spor medyasının sevilen ismi Ali Öcal için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara basınının tecrübeli ismi Ali Öcal ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Amatör branşlardan, profesyonel liglere kadar, Ankara'da spor yapılan her salonda, sporun yaşadığı her yerde karşımıza çıkan Ali ağabeyimiz, yüzünden eksik etmediği tebessümü ile hatıralarımızda sonsuza dek yaşayacaktır. Başkent Ankara'nın spor gelişimine önemli katkı sağlayan Ali Öcal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dilerim."

 

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