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Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye "geçmiş olsun" telefonu

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:32:39 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye "geçmiş olsun" telefonu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çebi ile telefonda görüşen Kasapoğlu, Beşiktaş'ta testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları hakkında da bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, evinde karantinada bulunan Çebi ve ailesi ile kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu.


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