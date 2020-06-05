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Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:32:14 -
Bakan Kasapoğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre günü mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabında fidan diktiği görüntüleri paylaşarak, "Bize emanet edilen dünyaya, her solukta istifade ettiğimiz çevreye vefa göstermek boynumuzun borcu. Belki derdimize çare bir çiçektir diye, günün hatırasına Bakanlığımızın bahçesini fidanlar ve çiçeklerle süsledik. Dünya Çevre Günü kutlu, farkındalığımız daim olsun." ifadelerini kullandı.

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