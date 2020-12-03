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Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı:
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı:

"Hiç şüphe yok ki ay yıldızlı armamızı göğüslerinde şerefle taşıyan engelli sporcularımız, azimli mücadeleleri ve benzersiz başarılarıyla hepimize örnek oluyor, ilham veriyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:19:09 -
Bakan Kasapoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, dünyayı bütün bireyler için yaşanabilir kılmak ve insanlığın her bir ferdine engelsiz bir yaşam sunabilmek adına herkese yeni bir fırsat verdiğine işaret ederek, "Bu fırsatların bütün dünyada birer imkana dönüşmesini ve bütün toplumlarda taze bir bilinç ve farkındalık oluşturmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak engelli bireylerin sahip oldukları haklardan yararlanmaları adına sorumluluklarının bilincinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Özel gereksinimli vatandaşlarımızla her alanda yol arkadaşlığı yapmak, sporda ve gençlik faaliyetlerinde el ele, omuz omuza olmak bizim için motivasyon kaynağı... Bu hikayenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün tesislerimiz, etkinliklerimiz, çalışmalarımız, sportif planlamalarımız adil katılım ve fırsat eşitliğini gözetiyor. Hiç şüphe yok ki ay yıldızlı armamızı göğüslerinde şerefle taşıyan engelli sporcularımız, azimli mücadeleleri ve benzersiz başarılarıyla hepimize örnek oluyor, ilham veriyor."

Bakan Kasapoğlu, insan odaklı hizmet anlayışının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla şekillenen hizmet anlayışımızın odağında 'önce insan' var. Her insanımızın hakkını adil biçimde gözetmek, inşa ettiğimiz tesislerin, düzenlediğimiz faaliyetlerin 'herkes için' erişilebilir ve istifade edilebilir olmasını sağlamak için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye'nin her köşesine hizmet götüren yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimiz bu anlayışla hizmet veriyor. Engelli vatandaşlarımızın her anlamdaki yaşam kalitelerini zirveye taşıyana kadar gayretlerimizin süreceğini, bu müstesna gün vesilesiyle bir kez daha ifade etmek isterim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bütün insanlığa esenlik ve huzur dolu günler dilerim."

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