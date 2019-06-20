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Bakan Kasapoğlu, yaz spor okulu açılışında gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

20 Haziran 2019 Perşembe 20:43
Bakan Kasapoğlu, yaz spor okulu açılışında gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı’nda düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulu açılışını yaptı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yaz Spor Okulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, bakanlığının uzun yıllardır düzenlediği yaz spor okullarının artık daha coşkulu ve kalabalık geçtiğinin altını çizerek, "Çünkü biz yıllardır sizlere hizmet ederken, bir yandan da ’daha çok kişiye nasıl ulaşırız, daha iyi hizmeti nasıl sunarız’ diye düşünüyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda ortak bir çözüm ürettik. Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir ortaklığa giderek okullarımızın spor salonlarını okul saatleri dışında kullanıma açtık. Böylece daha çok evladımızın daha geniş bir zamanda bu etkinliklerden faydalanmasını sağladık. Bu uygulamaların meyvelerini inanıyorum ki yakın zamanda hep birlikte toplayacağız. İnşallah bu gençler, bu çocuklar arasından dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkaracağız" ifadelerini kullandı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının çocuklara örnek olması gerektiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Kasımpaşa sokaklarında o zaman bulabildiği malzemelerle futbol oynayan bir çocuğun bir dünya liderine dönüşme hikayesine bugün gururla şahitlik ediyoruz. Sizler de sporun sağlayacağı katkılarla ileride yalnız iyi bir sporcu değil, her ne iş yapıyorsanız o alanın en iyisi olabilirsiniz. Sizin hikayeniz de Cumhurbaşkanımızın hikayesi gibi, günün birinde birilerine ilham olabilir. Çalışan ve yeteneklerini geliştiren herkes bugün hayal gibi gelen nice başarıları rahatlıkla yakalayabilir. Ama bunun için çok çalışmak, spor tutkusunu hiç kaybetmemek gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Başarıları hem artıracak hem istikrarlı hale getireceğiz"


Çocukların spor alışkanlığı kazanmasında velilere de büyük iş düştüğüne dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:


"Biz çocuklarımız için bu yaz spor okulunu hizmete açtık. Bu bizim sorumluluğumuz ve görevimiz ama sizlerin de bu çağrıya kayıtsız kalmayıp evlatlarınızı buraya getirmeniz, işin hayati noktası. Sporun her branşı ayrı bir değer, biz bütün sporları çok önemsiyoruz. Hepsinin yeri, faydası, insan ruhuna, bedenine, zihnine kattıkları başka. Bu açıdan biz sporun her branşını yaygınlaştırmak, aslında sporun kendisini yaygın hale getirmek ve toplum hayatının ayrılmaz bir parçası kılmak gayretindeyiz. Günden güne sayısı artan, gelişen, yenilenen tesislerimiz ve imkanlarımızla teknik olarak donanımımızı en üst seviyeye taşımış durumdayız. Bu yolda en güçlü ilham kaynağımız ve destekçimiz Cumhurbaşkanımızdır. Biz de onun bize açtığı bu yol sayesinde bu ülkede hizmet ulaştıramadığımız bir tek köşe, bir tek kişi kalmayıncaya kadar çalışıyoruz. Sportif başarılarda inşallah çok daha güzel noktalara geleceğiz. Başarıları hem artıracak hem istikrarlı hale getireceğiz."



"Çocuklarımızı yetenekli oldukları alanların en iyisi olmaları için yüreklendireceğiz"


Bakan Kasapoğlu, bütün imkanlarıyla gençlerin ve çocukların yanında olacaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:


"Sadece yazın değil, bu imkanlardan kış aylarında da yararlanacaklar. Onları yalnız spor salonlarına değil, gençlik merkezlerimize de bekliyoruz. Her bir evladımızın içinde parlatılmayı bekleyen nice cevherler var. Biz onları el birliğiyle gün yüzüne çıkaracak, çocuklarımızı yetenekli oldukları alanların en iyisi olmaları için yüreklendireceğiz. Yürüyün, koşun, sporla kucaklaşın çocuklar. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi çok seviyoruz. Sizlerle bir arada olmak bize her zaman çok iyi geliyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Paydaşlıkları için, destekleri için Milli Eğitim Bakanımıza ve Sayın Kaymakamımıza bilhassa teşekkür ediyorum. Bu iş birliğini hem çocuklarımızın hem Türkiye’nin geleceğini güçlendirmek için önemli bir kilometre taşı olarak görüyorum."


Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek, çocuklara kitap hediye etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 20:43
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