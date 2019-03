Bakan Kasapoğlu: "Türkiye’deki sportif yatırımlar 3’e katlandı"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenilenen Milas Şehit Metin Özcan Stadyumu’nun açılış töreni için Milas’a geldi. Bakan Kasapoğlu, açılış töreninde Milas’a yapılması planlanan spor tesisleri için müjdelerini sıraladı. Bakan Kasapoğlu, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana spor alanındaki yatırımların cumhuriyet tarihinden itibaren 3’e katlandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenilenen Milas Şehit Metin Özcan Stadyumu’nun açılış töreni için Milas’a geldi. Bakan Kasapoğlu, açılış töreninde Milas’a yapılması planlanan spor tesisleri için müjdelerini sıraladı.

Milas Şehit Metin Özcan Stadyumu’nun açılış törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Şehit Metin Özcan’ın annesi Remziye Özcan ve babası Fehmi Özcan, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, kamu ve kurum amirleri, STK temsilcileri, amatör spor kulübü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Metin Özcan’ın biyografisinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ilk açılış konuşmasını AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan gerçekleştirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcani, konuşmasında şunları kaydetti: “Şahadeti öncesinde Yeni Milasspor futbol takımında oynayan şehidimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehidimizin aramızda bulunan yakınlarına da en içten hürmetlerimi ve saygımı sunuyorum. Muğlamız, Türkiye ve dünya turizminde önemli bir yer almaktadır. Turizmde marka olan Muğlamızda, her türlü spor dalı kamp ve spor tesislerinin artırılması ilimiz için büyük önem arz etmektedir. Kulüplerimizin ve milli takımlarımızın, ilimizde kamp yapması için bakanlığımızdan destek bekliyoruz.”

Vekil Gökcan’ın ardından AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir: “Bugün burada Milas spor camiası için çok önemli bir tesisin açılışını sayın bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Öncelikle sayın bakanımızı ilimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Milas Şehir Stadyumumuz, yaklaşık 30 yıl önce faaliyete geçti. Ancak bu süre boyunca stadyum maalesef korunamadığı gibi geliştirilmesi için de ilgili yatırımlar yapılmayınca maalesef gençlerimiz, sporcularımız saha yüzünden bir süre mağdur oldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz hemen kolları sıvayarak devraldıktan kısa bir süre sonra, sahamızı bu güzel, modern haline getirmek için ihaleye çıkarıldı. Bugün gördüğünüz bu saha, yaklaşık 3 milyon 500 bin liralık yatırımla FIFA kriterlerine uygun olarak küllerinden yeniden oluşturuldu. Ben, emeği geçen başta sayın bakanımız olmak üzere, il, ilçe müdürlerimize, spor kulüplerimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu güzel sahada, Milasımızın takımları başarılarını daha da arttıracak, ülke ve dünya çapında tanınan sporcular buradan yetişecektir. Bu güzel sahanın ayrı bir anlam ve önemi olduğundan da söz etmemiz gerekiyor. Stadyumumuza adını verdiğimiz 1993 yılında şehit verdiğimiz Milaslı Metin Özcan kardeşimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Şehidimizin adı burada sonsuza kadar yaşayacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tarif ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcularımızın yer aldığı Muğlamızda 2002 öncesi 92 spor kulübü varken, bugün 315 kulüp sayısına ulaşıldı. Lisanslı sporcu sayımız da 71 bini aşmış, faal olarak spor yapan sporcumuz da 16 bin 825’dir. Sporcu kardeşlerimiz, birçok branşta ulusal ve uluslararası başarılar elde ederek Muğlamızın, ülkemizin göğsünü kabartıyorlar. Bakanlığımız, sporun her dalında her yaştan gençlerimize, yetişkinlerimize ulaşmak için çeşitli projeleri başarıyla yürütmektedir. Bu anlamda yalnızca spor değil, kültür, sanat, bilim merkezlerimiz de Gençlik Merkezlerimiz aracılığıyla gençlerimizin hizmetindedir. Sayın Bakanımızın uygun görüşüyle Muğlamız da Deneyap Atölyelerinin kuruluş kapsamına alınarak, gençlerimizin bilimsel araç ve gereçlere daha küçük yaşlarda ulaşmalarının önü açılmıştır. Bu anlamda sayın bakanımıza özel bir teşekkürü borç biliyorum. Aynı zamanda Muğlamız adeta öğrenci dostu bir kent oldu. Yüksek kira fiyatları nedeniyle ailelerimiz ve öğrencilerimiz Muğlamızda mağdur oluyordu. Öğrenci yurdu yatak kapasitemizi 2 bin 673’ten 6 bin 383’e çıkardık. Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Fethiye’de bin öğrenci kapasiteli yeni yurdumuzun ihalesi kısa bir süre önce gerçekleştirildi ve yakın zamanda hizmete alınacak. Bu güzel tesisin hayırlı olması dileklerimle hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanarak, Milas’a yapılan sportif yatırımları anlattı.

Vekil Demir’in konuşmasının ardından Muğla Valisi Esengül Civelek: “Başta Mustafa Gazi Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sayın Bakanım, ilimize teşriflerinizden dolayı hoş geldiniz diyorum. Ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri, topluma yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmaları; spor ve diğer etkinliklerle, kötü alışkanlıklardan korunmaları ülke açısından önem taşımaktadır. Gençlerimizin spora olan ilgisini artırmamız ve spor kültürünü oluşturmamız gerekmektedir. Yenilenen bakımı ve onarımı yapılarak, yeniden hizmete sunulan stadyumumuzda herkes için spor anlayışımızla, tüm vatandaşlarımız ve gençlerimiz sportif faaliyetlerde bulunabileceklerdir. Yenilenen Şehit Metin Özcan Stadyumu, hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Son olarak kürsüye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’de 2002 yılından sonra sportif yatırımların 3 kat arttığına dikkat çekerek: “Egemizin incisi, kahramanlar diyarı, dünyanın en güzel köşelerinden olan Muğla’mızdayız. Ben de Ege’liyim. Burada sizlerle olmak ayrı bir coşkudur. Bugün, gerçekten uzun bir süre atıl kalan bu stadın sizlerle, gençlerimizle, halkımızla buluşması, açılışı vesilesiyle bir aradayız. Gerçekten bu güzel mekana, Şehit Metin Özcan kardeşimizin isminin verilmesi ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluktur. Onu her daim anıyoruz. Bize bu toprakları vatan kılan, aziz şehitlerimizi anıyorum. Şehitlerimiz ruhuna, Fatiha okumaya davet ediyorum. Biliyorsunuz, Türkiyemiz 2002 öncesi ve 2002 sonrası olmak üzere, pek çok alanda ciddi atılımlar gerçekleştirdi. 2002 sonrası ekonomiden, sanayiden, eğitime, teknolojiye, sağlığa ve spora kadar pek çok alanda, devasa yatırımla tüm illerimiz buluştu. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, o engin ve güçlü vizyonu sayesinde. İnşallah bundan sonraki süreçte, tüm ülkemizi daha güçlü yarınlar için yatırımlarla hazırlayacağız. Elbette ki spor, gerçekten çok önemlidir. Spor, bizleri hem bedenen ve zihnen güçlü kılar. Bu manada spor yatırımlara baktığımızda, Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar yapılan yatırımları, 2002 sonrasında 17 yıllık süreçte 3’e katladığımızı görüyoruz. Gerçekten, Türkiye an itibariyle ülkenin tesislerini diğer Avrupa ve dünyada önde gelen ülkelerin tesisleriyle kıyasladığımızda; ülkemiz en modern ve yeni spor tesislerine sahiptir. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın bunda çok ciddi payı vardır. Kendisi hem sporu önemseyen lider, hem de sporcuya önem veren liderdir. Bu anlamda inşallah bundan sonraki süreçte, bizler de sporu tabana yayarak; inşallah ülkemizde sporcular yetiştirerek, şampiyonalarda, uluslararası arena inşallah bayrağımızı göndere çekeceğiz. Toplumun mimarı olarak kadınlarımızın, sporda gerçekten öncü bir misyon ifa etmeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü kadın toplumun mimarıdır. Eminim bu misyon, bizim sporda çok ciddi etkileyecektir. Hepinizi, sportif aktivite yapmaya ve tesislerimizi kullanmaya davet ediyorum. Maalesef toplumumuzda spor yapma oranı, istediğimiz oranda değil. İnşallah kurduğumuz tesislerle birlikte, bu oran yükselecek. Spor Türkiye, projemizle; sporun engel tanımayan ruhuyla hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm toplumuzu kaynaştıracak, sağlıklaştıracak ve uluslararası alanlarda madalya almamızı sağlayacaktır.” diye kaydetti.

Milas’a yatırım müjdesi

Bakan Kasapoğlu, son olarak Milas’a yapılması planlanan sportif tesis yatırımlarının müjdesini sıraladı: “Muğla ve Milas bizim her daim gündemimizde. Milas’la ilgili, sizin için güzel projelerimiz var. Herkes, spora erişim noktasında rahat olacak. Evlere, iş yere, okullara yakın spor tesisleri kuracağız ve ulaşılabilirliği artıracağız. Sizlerde her gün kolaylıkla, spor tesislerimize ulaşabileceksiniz. Milas’ta 10 tane mahalle seçeceğiz. Bu 10 mahallemizde; futbol, basketbol ve voleybol sahalarının bir arada olduğu spor alanlarını Milasımıza inşallah en kısa sürede kazandıracağız. Bu ülke, deniz yönüyle çok zengin ülke. Yüzme Bilmeyen Kalmasın diye bir proje başlattık. Milas’ta ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında, butik havuzlardan bir tanesini ilçemize kazandıracağız. Bu tesisler, 7 gün 24 saat açık kalacak. Herkesi, spor yapmaya davet ediyoruz. Gençlik merkezlerimize, her yaştan insanları bekliyoruz. Mahallelerdeki okullarda bulunan derslikleri, okul saatleri sonrasında kullanılması için hazırlayacağız. Okul saatleri sonrasında, tüm halkımızın kullanacağı şekilde bu anlamda Milas’taki 3 okulda gençlik merkezi kuracağız. Buradan inşallah Avrupa ve dünya şampiyonları çıkaracağız. Biz amatör spor camiasını önemsiyoruz. Fedakârca yapılan bir organizasyondur. Bakanlık olarak, tüm imkânlarımızla amatör sporcuların yanında olacağız. Malumunuz bir spor salonu konumuz var süregelen. İnşallah en kısa sürede, sizlerin hizmetine 7 gün ve 24saat boyunca olan felsefemizle hizmetinize açacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardındanMilas Şehit Metin Özcan Stadyumu’nun açılış kurdelesi törenle kesildi.

Tören sonrasında Milas’taki amatör spor kulüpleri temsilcilerine, Bakan Kasapoğlu malzeme yardımında bulundu.