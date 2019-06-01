Bakan Kasapoğlu TFF Başkanlığı’na seçilen Nihat Özdemir’i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir’i ve yönetim kurulunu kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul’unda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir’i ve yeni yönetim kurulunu yayınladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nunAnkara’da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir’i kutluyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Geçmişte bulunduğu görevlerde de Türk sporuna önemli katkılar sunmuş Nihat Özdemir ve yönetiminin, futbolumuzu daha iyi seviyeye taşıyacağını ümit ediyorum. Türk futbolu adına yapılan yatırımların yeni dönemde de devam edeceğine ve Türk futbolunun sahip olduğu potansiyeli kullanmak adına gerekli tüm çalışmaların yapılacağına inanıyorum.”