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Bakan Kasapoğlu: Tesisleriyle, kütüphanesiyle modern bir stadı kente kazandıracağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tesisleriyle, kütüphanesiyle modern bir stadı Van'a kazandıracaklarını söyledi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:33
Bakan Kasapoğlu: Tesisleriyle, kütüphanesiyle modern bir stadı kente kazandıracağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van’da vatandaşların en önemli talebinin stat olduğunu belirterek, Türkiye’deki en örnek, tesisleriyle, kütüphanesiyle modern bir stadı kente kazandıracaklarını söyledi.

 

Geceyi Van’da geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programı kapsamında sabah saatlerinde İpekyolu Belediyesinin açtığı "Engelsiz Kafe"de protokol üyeleri ve çalışanlarla kahvaltı yaptı. Ardından Kazım Karabekir Caddesi ile Büyük Rus Pazarı’ndaki esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, İpekyolu Belediyesinin "Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında yenilenen Büyük Rus Pazarı Sokağı’nın açılışını gerçekleştirdi.

 

Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, Van’dan mutlu ayrılacaklarını söyledi. Kentte gördükleri değişim ve dönüşümün kendilerinde ayrı bir heyecan oluşturduğunu ifade eden Kasapoğlu, açılışı gerçekleştirilen sokağın eski durumunu herkesin bildiğini kaydetti. Kasapoğlu, "Sokağın bu şekilde düzenlenmesi, modernize edilmesi, ekonomiye, turizme kazandırılması çok önemli. Buraları, bu şekilde yönetmesi gerekirken sizlerden aldığı yetkiyi, başka şekilde kullananlarla hizmetkar belediyecilik anlayışını bu çarşı ortaya koyuyor. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız önderliğinde hizmetkar belediyecilik anlayışına, tevazuyla hizmet etme anlayışına sahibiz. Bunu iki yıldır kayyum başkanlarımızla tecrübe ediyorsunuz. Başkan adaylarımızla dünden bu yana görüşüyoruz, çok güzel projelerin en kısa sürede Van halkıyla buluşmasını temenni ediyorum. Bunun için 31 Mart’ta sizlerin oylarıyla bu miladı başlatmanız gerekiyor. Van’ın sesini Ankara’dan 31 Mart’ta hep birlikte işiteceğiz” dedi.

 

Van’da vatandaşların en önemli talebinin stat olduğunu da ifade eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye’deki en örnek, en yaşayan, tesisleriyle, kütüphanesiyle modern bir stadı kente kazandıracaklarını kaydetti. Sadece stat değil, butik anlamda da açacakları gençlik merkezi, semt sahaları ve havuzlarla tüm kesimleri sporla buluşturacaklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, Van’ı sporun merkezi haline getireceklerini ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden şampiyonlar yetiştireceklerini belirtti.

 

Bakan Kasapoğlu, açılış programının ardından Van Devlet Tiyatrosu salonunda "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:33
  1. Van
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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