0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu Sualtı Hokeyi Milli Takım’ını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

06 Ağustos 2019 Salı 20:42
Bakan Kasapoğlu Sualtı Hokeyi Milli Takım’ını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya’da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan millilerimizi kutladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya’da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası’nda rakibi Fransa’yı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İspanya’da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ederim. Su altı sporlarında göstermiş olduğumuz başarıların artarak devam etmesini diliyor, milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu alımları 2019 son dakika
    1. Kamu alımları 2019 son dakika
    2. Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen..
    3. HSBC ve Belçika vergi davasında..
    4. Başakşehir, Olympiakos maçının..
    5. Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
    6. Tarım ve Orman Bakanlığı: “Bursa’daki..
    7. Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem..
    8. AK Parti'den 'Kaz Dağları' açıklaması!
    9. 11. Büyükelçiler Konferansı
    10. Dujarric: İdlib ve çevresindeki..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik :"Fırat’ın..
    12. Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!
    13. Burundi'de sıtma alarmı
    14. Venezuela'dan Trump'a tepki
    15. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
    16. Bakan Kasapoğlu, Paletli Yüzme Milli..
    17. Rusya'dan Amerika'ya 'ekonomik..
    18. Air Canada'dan başörtüsü skandalı
    19. Antalya’da Jennifer Lopez heyecanı
    20. Futbol: Hazırlık maçı
    21. Erzincan'daki operasyonda 42 kilo 500..
    22. Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı
    23. "ABD bölgede provokatif girişimlerde..
    24. Mersin'de akaryakıt yüklü tanker..
    25. Bakan Kasapoğlu Sualtı Hokeyi Milli..
    26. Üniversite kayıtları internet..
    27. İzmir'de sahte içki operasyonu
    28. ABD'den dünyaya Venezuela tehdidi
    29. Okan Buruk: Turu geçen taraf olmak..
    30. 'CHP İş Bankası hisselerini hazineye..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak